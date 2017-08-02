В Индонезии решили не блокировать Telegram

02.08.2017







Правительство Индонезии решило отказаться от блокировки Telegram, поскольку мессенджер принимает меры для борьбы с нежелательным контентом, в том числе с каналами, связанными с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). Об этом со ссылкой на AP сообщает "Новая газета".

Отмечается, что такое решение было принято после того, как создатель Telegram Павел Дуров посетил Индонезию и встретился с министром коммуникаций и информационных технологий.

Дуров также извинился перед правительством Индонезии за то, что не смог быстро отреагировать на его запросы.

14 июля появилась информация, что индонезийские власти начали блокировку Telegram. По данным СМИ, это было связано с обнаружением незаконного контента. Позже Дуров сообщил о создании команды модераторов, специализирующихся на Индонезии.

Лениздат

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