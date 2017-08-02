 
Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Новости проекта

Отраслевые новости

Угрозы

Преступления

Наказания

Партнеры

Журнал "Information Security"

Каталог "IT-Security"

Рекламодателям

Сотрудничество

Материалы

Форум

ITSec Weekly

Календарь

Публикации

Подписка

Контакты

Ссылки

Партнеры

Мероприятия

 
    На Defcon продемонстрировали эксплуатацию для всех ОС Windows

На Defcon продемонстрировали эксплуатацию для всех ОС Windows


02.08.2017

На Defcon продемонстрировали эксплуатацию для всех ОС Windows

На конференции DEFCON исследователь Шон Диллон (Sean Dillon) из компании RiskSense продемонстрировал эксплуатацию обнаруженной им 20-летней уязвимости в реализации протокола Server Message Block (SMB) версии 1 в Microsoft Windows. По словам исследователя, уязвимости подвержены все версии OC Windows, начиная с Windows 2000. Уязвимость получила название SMBloris в честь DoS-атаки Slowloris.

 SMBloris - это ошибка управления памятью, которая может быть использована злоумышленниками для эффективного потребления всей доступной оперативной памяти на системе. Для эксплуатации уязвимости злоумышленнику потребуется создать большое количество подключений по протоколу SMBv1 к уязвимой системе. Проблема заключается в том, что для каждого подключения ОС Windows выделит 128 KB памяти, которая освободится только после закрытия подключения. По умолчанию неактивная сессия завершается через 30 секунд. Таким образом, если злоумышленник создаст к уязвимой системе 65535 подключений он потребит 128KBx65535=8 ГБ памяти. Если использовать не только IPv4, но и IPv6 протокол, можно достичь 16 ГБ. С использованием двух IP-адресов объем памяти может быть увеличен до 32 ГБ.

 Официально Microsoft не считает эту брешь уязвимостью, поэтому не планирует выпускать исправление безопасности.

 Ниже доступно видео с демонстрацией уязвимости.

 

 

Securitylab

Добавить комментарий

Автор:
Компания:
E-mail:
Уведомлять о новых сообщениях в этой теме да
нет
Текст сообщения:
Введите код:









Реклама на сайте

ПОИСК

СВЕЖИЙ НОМЕР
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

Подписка на новости сайта
Введите ваш e-mail

 

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru

Яндекс цитирования

Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Бесплатная подписка | Форум | Контакты | Ссылки | О чем этот сайт

Copyright © 2003-2013, ООО "Гротек"
Использование материалов сайта возможно при указании активной гиперссылки на главную страницу этого сайта. Ссылка должна выглядеть так: Itsec.Ru.