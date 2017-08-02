На Defcon продемонстрировали эксплуатацию для всех ОС Windows

02.08.2017







На конференции DEFCON исследователь Шон Диллон (Sean Dillon) из компании RiskSense продемонстрировал эксплуатацию обнаруженной им 20-летней уязвимости в реализации протокола Server Message Block (SMB) версии 1 в Microsoft Windows. По словам исследователя, уязвимости подвержены все версии OC Windows, начиная с Windows 2000. Уязвимость получила название SMBloris в честь DoS-атаки Slowloris.

SMBloris - это ошибка управления памятью, которая может быть использована злоумышленниками для эффективного потребления всей доступной оперативной памяти на системе. Для эксплуатации уязвимости злоумышленнику потребуется создать большое количество подключений по протоколу SMBv1 к уязвимой системе. Проблема заключается в том, что для каждого подключения ОС Windows выделит 128 KB памяти, которая освободится только после закрытия подключения. По умолчанию неактивная сессия завершается через 30 секунд. Таким образом, если злоумышленник создаст к уязвимой системе 65535 подключений он потребит 128KBx65535=8 ГБ памяти. Если использовать не только IPv4, но и IPv6 протокол, можно достичь 16 ГБ. С использованием двух IP-адресов объем памяти может быть увеличен до 32 ГБ.

Официально Microsoft не считает эту брешь уязвимостью, поэтому не планирует выпускать исправление безопасности.

Ниже доступно видео с демонстрацией уязвимости.

Securitylab

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