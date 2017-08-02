 
Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Новости проекта

Отраслевые новости

Угрозы

Преступления

Наказания

Партнеры

Журнал "Information Security"

Каталог "IT-Security"

Рекламодателям

Сотрудничество

Материалы

Форум

ITSec Weekly

Календарь

Публикации

Подписка

Контакты

Ссылки

Партнеры

Мероприятия

 
    К 2020 году в РФ появится Национальная система фильтрации интернет-трафика

К 2020 году в РФ появится Национальная система фильтрации интернет-трафика


02.08.2017

К 2020 году в РФ появится Национальная система фильтрации интернет-трафика

В рамках госпрограммы "Цифровая экономика" будет разработана Национальная система фильтрации интернет-трафика (НаСФИТ), предназначенная для защиты детей от негативного и опасного контента. Несовершеннолетние пользователи смогут посещать только доверенные сайты из "белого списка", сообщают "Известия".

 Согласно программе, до конца 1 квартала 2019 года планируется разработать прототип системы, а до конца 1 квартала 2020 года она должна быть введена в эксплуатацию.

 По словам главы Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Дениса Давыдова, в настоящее время обсуждаются два варианта реализации НаСФИТ. Первый предполагает фильтрацию трафика исключительно в образовательных учреждениях, второй - по умолчанию фильтрацию для всех пользователей Рунета. В таком случае россияне смогут получить доступ к нефильтрованному контенту, написав заявление интернет-провайдеру, либо сняв соответствующий флажок в личном кабинете.

 "Белые списки" не будут эффективны, если организаторы распространения информации сами не начнут выявлять и блокировать противоправный контент, отметил Давыдов. В этой связи лига рассчитывает на повторное внесение в Госдуму законопроекта депутатов Сергея Боярского и Андрея Альшевских, предусматривающего ответственность для администраций соцсетей за отказ удалить запрещенный и не соответствующий действительности контент. Ранее данный законопроект был отозван из Госдумы. Как пояснил Давыдов, если не установить ответственность, соверешеннолетние пользователи интернета будут отключать фильтрацию, и в результате дети не будут защищены от опасного контента.

 

Securitylab

Добавить комментарий

Автор:
Компания:
E-mail:
Уведомлять о новых сообщениях в этой теме да
нет
Текст сообщения:
Введите код:









Реклама на сайте

ПОИСК

СВЕЖИЙ НОМЕР
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

Подписка на новости сайта
Введите ваш e-mail

 

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru

Яндекс цитирования

Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Бесплатная подписка | Форум | Контакты | Ссылки | О чем этот сайт

Copyright © 2003-2013, ООО "Гротек"
Использование материалов сайта возможно при указании активной гиперссылки на главную страницу этого сайта. Ссылка должна выглядеть так: Itsec.Ru.