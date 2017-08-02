К 2020 году в РФ появится Национальная система фильтрации интернет-трафика

02.08.2017







В рамках госпрограммы "Цифровая экономика" будет разработана Национальная система фильтрации интернет-трафика (НаСФИТ), предназначенная для защиты детей от негативного и опасного контента. Несовершеннолетние пользователи смогут посещать только доверенные сайты из "белого списка", сообщают "Известия".

Согласно программе, до конца 1 квартала 2019 года планируется разработать прототип системы, а до конца 1 квартала 2020 года она должна быть введена в эксплуатацию.

По словам главы Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Дениса Давыдова, в настоящее время обсуждаются два варианта реализации НаСФИТ. Первый предполагает фильтрацию трафика исключительно в образовательных учреждениях, второй - по умолчанию фильтрацию для всех пользователей Рунета. В таком случае россияне смогут получить доступ к нефильтрованному контенту, написав заявление интернет-провайдеру, либо сняв соответствующий флажок в личном кабинете.

"Белые списки" не будут эффективны, если организаторы распространения информации сами не начнут выявлять и блокировать противоправный контент, отметил Давыдов. В этой связи лига рассчитывает на повторное внесение в Госдуму законопроекта депутатов Сергея Боярского и Андрея Альшевских, предусматривающего ответственность для администраций соцсетей за отказ удалить запрещенный и не соответствующий действительности контент. Ранее данный законопроект был отозван из Госдумы. Как пояснил Давыдов, если не установить ответственность, соверешеннолетние пользователи интернета будут отключать фильтрацию, и в результате дети не будут защищены от опасного контента.

Securitylab

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