ESET: мошенники предлагают продлить подписку на WhatsApp Tweet

ESET: мошенники предлагают продлить подписку на WhatsApp

02.08.2017 02.08.2017 Эксперты ESET предупреждают пользователей WhatsApp о новой фишинговой атаке. Мошенники сообщают об окончании подписки на сервис и под этим предлогом крадут платежные данные. Потенциальная жертва получает по электронной почте письмо от лица WhatsApp. В нем сообщается, что пробный период использования мессенджера завершен. Чтобы продлить подписку, пользователю предлагают перейти по ссылке и обновить платежную информацию. Ссылка ведет на фишинговый сайт мошенников с формой ввода данных банковской карты. Излишне уточнять, что введенная информация отправится напрямую злоумышленникам и будет использована для снятия средств со счета жертвы. Обману способствует тот факт, что в прошлом WhatsApp действительно взимал абонентскую плату после года бесплатного использования. Но сервис отказался от этой модели еще в январе 2016 года и сейчас бесплатен для абонентов. ESET рекомендует игнорировать спам-рассылки и использовать комплексные антивирусные продукты с функциями антиспама и антифишинга.



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