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    ФСТЭК разработает рекомендации по безопасности для отечественных IT-платформ

ФСТЭК разработает рекомендации по безопасности для отечественных IT-платформ


02.08.2017

ФСТЭК разработает рекомендации по безопасности для отечественных IT-платформ

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю РФ (ФСТЭК) готовит рекомендации в области информационной безопасности. Об этом сообщила глава InfoWatch Наталья Касперская по итогам заседания комитета по информационной безопасности.

 Одной из задач комитета является создание условий для обеспечения совместимости отечественных системных и прикладных ИТ-решений (операционных систем, средств компиляции и анализа кода, СУБД, офисного ПО и пр.) с российскими решениями по информационной безопасности.

 "Я думаю, мы получим некий список имеющихся отечественных разработок, совместно поймем их приоритетный порядок, чтобы свой софт писать и под них", - приводит агентство RNS слова Натальи Касперской.

 ФСТЭК уже разрабатывает требования стандарта, и, скорее всего, ведомство составит список технологий, для которых будет рекомендована совместимость, добавила Касперская.

 Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о безопасности критической информационной структуры страны (КИИ). Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.

 

Securitylab

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