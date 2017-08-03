Биометрические технологии на InfoSecurity Russia 2017

03.08.2017







20 сентября в рамках выставки InfoSecurity Russia 2017 состоится круглый стол по биометрическим технологиям: "Пароль = Я".

www.infosecurityrussia.ru

Сегодня о биометрии говорят не только производители данной технологии, но и государство, что определенно показывает актуальность данной темы, ведь биометрия решает многие вопросы, например, доступ клиентов банка к своим счетам. Так, по данным "Центра речевых технологий", 65% клиентов банков не нравится процесс проверки по паролю и кодовому слову при звонках в Call Center, 49% клиентов считает, что проверка слишком долгая и 74% хотя бы раз не получили доступа к своим данным из-за того, что не смогли подтвердить свою личность.

В рамках круглого стола эксперты обсудят, какие биометрические технологии сейчас актуальны. Что предлагают вендоры и насколько это соответствует задачам, стоящим перед компаниями-заказчиками. Вы узнаете, какие существуют методы обхода биометрических систем, помимо отрезанных пальцев и записи голоса и как их минимизировать или вовсе нейтрализовать, а также услышите реальные кейсы по внедрению и не внедрению биометрических технологий — что влияет на выбор заказчика?

К участию приглашены: представители Центробанка России, Департамента информационных технологий города Москвы, Газпромбанка, банка "Санкт-Петербург", Сбертеха, Альфа-банка, Samsung и др.

Модератор круглого стола — Алексей Плешков, начальник управления режима ИБ департамента защиты информации крупного банка (на фото).

Продемонстрировать свои решения на стенде или выступить в программе https://www.infosecurityrussia.ru/2017/booking

Стать спонсором конференции или секции https://www.infosecurityrussia.ru/2017/sponsoring

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