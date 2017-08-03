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    Конференция "Актуальные вопросы защиты информации": разработчики СЗИ определили повестку в интересах своих заказчиков и партнеров

Конференция "Актуальные вопросы защиты информации": разработчики СЗИ определили повестку в интересах своих заказчиков и партнеров


03.08.2017

Конференция "Актуальные вопросы защиты информации" разработчики СЗИ определили повестку в интересах своих заказчиков и партнеров

В рамках ТБ Форума 2018 состоится конференция "Актуальные вопросы защиты информации". Эксперты обсудят изменения в нормативном и методическом обеспечении вопросов защиты информации, меры по повышению лицензионных требований и другие актуальные для рынка темы. Организатор конференции - ФСТЭК России.

www.tbforum.ru/blog

В рамках подготовки конференции "Актуальные вопросы защиты информации" 20 июля прошла консультативная встреча представителей ФСТЭК России с приглашенными экспертами и дирекцией Форума.

Под руководством Дмитрия Николаевича Шевцова, начальника Управления ФСТЭК России, эксперты обсудили основные вызовы и риски, приоритеты и задачи заказчиков, обозначили актуальные темы для конференции, обменялись вопросами и комментариями.

Среди предложенных тем:

  • Нормативное и методическое обеспечение вопросов защиты информации

  • Сертификация

  • Требования безопасности информации, предъявляемые к межсетевым экранам и операционным системам

  • Лицензионные требования на осуществление деятельности по технической защите конфиденциальной информации и по разработке и производству СЗКИ

  • Банк данных угроз безопасности информации

  • Безопасная разработка и поддержка импортных СЗИ

  • Целенаправленные атаки, методы и средства защиты от них

  • Хранение и защита персональных биометрических данных

  • Защита информации в госсекторе в период перехода на импортозамещающие технологии

  • Кибербезопасность АСУ ТП и КВО, индустриальных, транспортных и телекоммуникационных систем

  • Информационная безопасность в новых областях: IoT, BigData, Blockchain

Вы еще можете рекомендовать свои вопросы для обсуждения, заполнив форму по ссылке www.tbforum.ru/infosecurity 

Алексей Лукацкий, Cisco Solutions (на фото): "Я высоко оцениваю конференцию, посвященную актуальным вопросам защиты информации, организованную ФСТЭК. Не так часто регулятор в течение целого дня говорит о наболевших темах. Представители регулятора акцентируют внимание на самых важных вопросах. Слушатели получают актуальную информацию, задают вопросы и слушают живые ответы, идет диалог, и этот диалог - самое ценное".

Приглашаем принять участие в конференции в качестве спонсора или партнера мероприятия – www.tbforum.ru/participate

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