Конференция "Актуальные вопросы защиты информации": разработчики СЗИ определили повестку в интересах своих заказчиков и партнеров
03.08.2017
В рамках ТБ Форума 2018 состоится конференция "Актуальные вопросы защиты информации". Эксперты обсудят изменения в нормативном и методическом обеспечении вопросов защиты информации, меры по повышению лицензионных требований и другие актуальные для рынка темы. Организатор конференции - ФСТЭК России.
В рамках подготовки конференции "Актуальные вопросы защиты информации" 20 июля прошла консультативная встреча представителей ФСТЭК России с приглашенными экспертами и дирекцией Форума.
Под руководством Дмитрия Николаевича Шевцова, начальника Управления ФСТЭК России, эксперты обсудили основные вызовы и риски, приоритеты и задачи заказчиков, обозначили актуальные темы для конференции, обменялись вопросами и комментариями.
Среди предложенных тем:
Нормативное и методическое обеспечение вопросов защиты информации
Сертификация
Требования безопасности информации, предъявляемые к межсетевым экранам и операционным системам
Лицензионные требования на осуществление деятельности по технической защите конфиденциальной информации и по разработке и производству СЗКИ
Банк данных угроз безопасности информации
Безопасная разработка и поддержка импортных СЗИ
Целенаправленные атаки, методы и средства защиты от них
Хранение и защита персональных биометрических данных
Защита информации в госсекторе в период перехода на импортозамещающие технологии
Кибербезопасность АСУ ТП и КВО, индустриальных, транспортных и телекоммуникационных систем
Информационная безопасность в новых областях: IoT, BigData, Blockchain
Алексей Лукацкий, Cisco Solutions(на фото): "Я высоко оцениваю конференцию, посвященную актуальным вопросам защиты информации, организованную ФСТЭК. Не так часто регулятор в течение целого дня говорит о наболевших темах. Представители регулятора акцентируют внимание на самых важных вопросах. Слушатели получают актуальную информацию, задают вопросы и слушают живые ответы, идет диалог, и этот диалог - самое ценное".