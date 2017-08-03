Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту Национального фонда демократии (NED)

03.08.2017







Российский суд ограничил доступ к сайту Национального фонда демократии National Endowment for Democracy (NED), который включен в список нежелательных организаций в РФ и является первым заблокированным из этого перечня. На текущий момент таких организаций 11.

18 апреля 2016 года нижегородский районный суд принял решение об ограничении доступа к интернет-порталу www.ned.org , который принадлежит международной некоммерческой организации "Национальный фонд демократии" (NED), штаб-квартира которой находится в США.

Роскомнадзор обработал решение суда больше чем через год. NED появился в списке запрещенных сайтов 18 июля 2017 года. 31 июля надзорное ведомство дополнило блокировку сайта NED ned.ru новыми IP-адресами: 104.239.201.60, 104.239.201.70, 23.185.0.4, 23.253.58.44.

NED – организация, основана в 1983 году Конгресом США для продвижения демократии.

Securitylab

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