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    Эксперты обнаружили более 87 тыс. незащищенных IoT-устройств

Эксперты обнаружили более 87 тыс. незащищенных IoT-устройств


03.08.2017

Эксперты обнаружили более 87 тыс. незащищенных IoT-устройств

На конференции Black Hat старший консультант по вопросам безопасности в IOActive Лукас Лундгрен (Lucas Lundgren) рассказал о результатах сканирования сети Интернет и обнаружении более чем 87 тыс. незащищенных IoT-устройств.

 Очень часто обнаруженные устройства не запрашивали учетные данные вообще, что позволило экспертам подключиться к системам управления умными домами, сигнализацией, системам управления нефтепроводом и даже к устройствам на атомной электростанции.

 Также, Лундгрен обнаружил сервер, управляющий расписанием поездов в Германии. Исследователь смог в реальном времени наблюдать за движением поездов.

 Самым страшным открытием для исследователя стало то, что устройства позволяли не только считывать, но и записывать на них данные.

 

Securitylab

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