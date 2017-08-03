Эксперты обнаружили более 87 тыс. незащищенных IoT-устройств

03.08.2017







На конференции Black Hat старший консультант по вопросам безопасности в IOActive Лукас Лундгрен (Lucas Lundgren) рассказал о результатах сканирования сети Интернет и обнаружении более чем 87 тыс. незащищенных IoT-устройств.

Очень часто обнаруженные устройства не запрашивали учетные данные вообще, что позволило экспертам подключиться к системам управления умными домами, сигнализацией, системам управления нефтепроводом и даже к устройствам на атомной электростанции.

Также, Лундгрен обнаружил сервер, управляющий расписанием поездов в Германии. Исследователь смог в реальном времени наблюдать за движением поездов.

Самым страшным открытием для исследователя стало то, что устройства позволяли не только считывать, но и записывать на них данные.

Securitylab

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