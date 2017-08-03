Роскомнадзор определил порядок удаления ссылок на "зеркала" пиратских сайтов

03.08.2017

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) разработала проект приказа, устанавливающего порядок взаимодействия ведомства с операторами поисковых систем для удаления ссылок на копии ("зеркала") заблокированных пиратских сайтов. Документ опубликован на официальном портале нормативных правовых актов.

Согласно проекту приказа, Роскомнадзор должен подготовить требование для поисковиков об удалении из поисковой выдачи ссылок на заблокированные домены или страницы сайтов в течение суток с момента поступления соответствующего решения Мосгорсуда. Требование об удалении из поисковой выдачи "зеркал" пиратских сайтов должно быть подготовлено в течение суток с момента поступления решения "федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере массовых коммуникаций и средств массовой информации" о признании сайта копией заблокированного ресурса.

Требования должны включать дату и номер решения Мосгорсуда, на основании которого осуществляется удаление ссылок, информацию решения о признании сайта копией пиратского ресурса, а также список доменов и указателей страниц, подлежащих удалению из поисковой выдачи.

Требования формируются на русском и английском языках и подписываются электронной подписью уполномоченного должностного лица Роскомнадзора. Требования направляются операторам поисковых систем по каналу взаимодействия либо при отсутствии такового любым другим способом, в том числе на электронную почту.

Securitylab

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