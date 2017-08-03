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    В ПО Mitsubishi Electric E-Designer обнаружены критические уязвимости

В ПО Mitsubishi Electric E-Designer обнаружены критические уязвимости


03.08.2017

В ПО Mitsubishi Electric E-Designer обнаружены критические уязвимости

ICS-CERT и специалисты подразделения Trend Micro Zero Day Initiative (ZDI) обнародовали информацию о ряде опасных уязвимостей в приложении Mitsubishi Electric E-Designer, используемом для программирования панелей оператора Mitsubishi Electric серии E1000.

 Уязвимости затрагивают E-Designer v7.52 Build 344 и позволяют удаленно выполнить код и вызвать отказ в обслуживании устройств. Эксперты обнаружили в общей сложности 13 проблем различных классов: 11 уязвимостей переполнения буфера (CVE-2017-9638, CVE-2017-9636) и две уязвимости записи за пределами поля (CVE-2017-9634).

 Первая группа уязвимостей затрагивает различные компоненты, задействованные в процессе обработки конфигурационного файла драйвера. Проблема заключается в отсутствии проверки вводимых пользователем данных перед их копированием в буфер, имеющим фиксированный размер, что позволяет атакующему выполнить код в контексте администратора. Для успешной атаки злоумышленник должен убедить жертву открыть вредоносный файл или интернет-страницу.

 Уязвимости записи за пределами поля связаны с обработкой определенных секций файла проекта (.mpa). Данные проблемы также могут экплуатироваться для выполнения кода.

 Эксперты проинформировали производителя об уязвимостях в мае 2016 года. Mitsubishi Electric не намерена выпускать патчи, устраняющие уязвимости, в связи с прекращением выпуска продукта.

 Mitsubishi Electric - поставщик полного ряда компонентов автоматизации. Полная линейка продуктов включает различные решения - от приводов до контроллеров и индустриальных роботов наряду с несколькими сериями панелей управления для заводов и машиностроения и визуализации процессов.

 

Securitylab

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