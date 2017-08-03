Group-IB и Интерпол разоблачили хактивистов из UICF

03.08.2017







Group-IB в сотрудничестве с Интерполом установили, кто стоит за нашумевшей группировкой United Islamic Cyber Force (UICF). По данным Group-IB, речь идет как минимум о пяти членах группировки. Все участники UICF отрыто поддерживают радикальные течения ислама. Выявленные хактивисты проживают в Индонезии, Алжире, Нигерии и Индии.

По мнению Group-IB, хактивисты из UICF непрофессиональные киберпреступники. В большинстве случаев это молодые люди с низким уровнем технических навыков, которые стали жертвами пропаганды.

Впервые UICF заявила о себе в январе 2014 году. В большинстве случаев злоумышленники заменяли главную страницу взломанного сайта, размещая на ней пропагандистские исламские лозунги, либо осуществляли DDoS-атаки. Кроме лозунгов, злоумышленники также размещали на взломанных страницах свои псевдонимы и даже контакты.

Команда UICF не заинтересована в извлечении прибыли. Их основная цель – привлечь максимум внимания общественности. Информацию об атаках они активно рекламируют в социальных сетях Facebook, Twitter, Google+ через множество профилей.

С подробным отчетом Group-IB можно ознакомиться здесь.

Securitylab

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