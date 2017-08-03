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    Отключение площадок AlphaBay и Hansa привело к росту активности рынков в даркнете

Отключение площадок AlphaBay и Hansa привело к росту активности рынков в даркнете


03.08.2017

Отключение площадок AlphaBay и Hansa привело к росту активности рынков в даркнете

С момента отключения серверов двух крупнейших подпольных торговых площадок AlphaBay и Hansa в июле нынешнего года, активность на пяти других масштабных рынках даркнета возросла на 28%. Таковы результаты исследования, проведенного компанией Cyberint по заказу BBC.

 Эксперты проанализировали деятельность сайтов в период с 24 по 31 июля. Как выяснилось, сейчас звание крупнейшей площадки по продаже нелегальных товаров перешло к ресурсу Dream Market. В настоящее время на сайте предлагается порядка 98 тыс. наименований продуктов - за последнюю неделю их число возросло на 3 818 единиц.

 Dream Market был запущен в 2013 году и на сегодняшний день является одним из старейших в "Темной паутине". Несмотря на рост числа предлагаемых товаров, активность сайта увеличилась всего на 3,9%. Эксперты объясняют это появившимися слухами о том, что Dream Market мог быть скомпрометирован или взят под контроль ФБР и Европолом.

 По данным исследователей, на втором месте оказалась площадка TradeRoute, предлагающая в числе прочего поддельные документы, нелегальный табак и алкоголь. Далее следуют сайт Tochka (эксперты полагают, что ресурс имеет российское происхождение), список предложений на котором вырос на 28,1% (до 2 390 наименований) и сравнительно новая платформа Wall Street Market - здесь всего за неделю число товаров выросло на 25,4% до 2 216.

 По словам советника Европола Алана Вудворда (Alan Woodward), блокировка AlphaBay и Hansa никак не озаботила вендоров, но не совсем понятно, отпугнуло ли это покупателей.

 "Продавцы считают, что находятся в сравнительной безопасности - они не используют свои настоящие данные, поэтому их сложно отследить, даже если сайт перейдет под контроль [правоохранительных органов] - но пользователям нужно предоставить адрес доставки и тому подобную информацию. Именно поэтому внимание акцентируется на блокировке и именно это намерены сделать правоохранительные органы", - отметил Вудворд.

 

Securitylab

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