Роскомнадзор: каждая десятая точка доступа Wi-Fi нарушает закон об идентификации

04.08.2017







Нарушения, связанные с отсутствием идентификации пользователей, обнаружили у 10% точек беспроводного доступа в интернет в публичных местах в I полугодии 2017 года. Об этом сообщается на сайте Роскомнадзора.

"В 10% случаев были выявлены нарушения, связанные с отсутствием идентификации пользователей. Наибольшее количество данных нарушений зафиксировано на территории Центрального и Южного федеральных округов", - говорится в сообщении.

Данные были получены в результате проверки более чем 7 тыс. точек доступа Wi-Fi. В 2015 году нарушения фиксировались в 90% случаев, подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что всего с начала года было составлено 185 протоколов об административных правонарушениях. В 1% случаев было выявлено отсутствие блокирования доступа к запрещенной для распространения информации.

Необходимость регистрации пользователей в сетях публичного беспроводного интернета предусматривает федеральный закон от 5 мая 2014 года. Роскомнадзор регулярно проводит рейды по контролю выполнения закона. В ведомстве отмечают, что "результаты свидетельствуют о значительном росте дисциплины со стороны организаторов сетей".

Журдом

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