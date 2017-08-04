Суд в США отправил россиянина в тюрьму за кибермошенничество

04.08.2017







Суд в США признал гражданина России Максима Сенаха виновным в кибермошенничестве и приговорил его к 3 годам и 10 месяцам лишения свободы, передает "Новая газета" со ссылкой на данные американского Минюста.

В ведомстве пояснили, что "обвиняемый и его сообщники пытались превратить сеть из тысяч зараженных компьютеров в США и по всему миру в свои собственные кассовые аппараты".

По версии следствия, Сенах и его сообщники заразили десятки тысяч серверов вредоносной программой Ebury, создали ботнет, который помог получить "миллионы долларов".

Сенах был задержан в Финляндии в августе 2015 года. В январе 2016-го власти страны решили его экстрадировать. В МИД России задержание Сенаха сочли "охотой на ведьм".

Лениздат

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