 
Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Новости проекта

Отраслевые новости

Угрозы

Преступления

Наказания

Партнеры

Журнал "Information Security"

Каталог "IT-Security"

Рекламодателям

Сотрудничество

Материалы

Форум

ITSec Weekly

Календарь

Публикации

Подписка

Контакты

Ссылки

Партнеры

Мероприятия

 
    Суд в США отправил россиянина в тюрьму за кибермошенничество

Суд в США отправил россиянина в тюрьму за кибермошенничество


04.08.2017

Суд в США отправил россиянина в тюрьму за кибермошенничество

Суд в США признал гражданина России Максима Сенаха виновным в кибермошенничестве и приговорил его к 3 годам и 10 месяцам лишения свободы, передает "Новая газета" со ссылкой на данные американского Минюста.

 В ведомстве пояснили, что "обвиняемый и его сообщники пытались превратить сеть из тысяч зараженных компьютеров в США и по всему миру в свои собственные кассовые аппараты".

 По версии следствия, Сенах и его сообщники заразили десятки тысяч серверов вредоносной программой Ebury, создали ботнет, который помог получить "миллионы долларов".

 Сенах был задержан в Финляндии в августе 2015 года. В январе 2016-го власти страны решили его экстрадировать. В МИД России задержание Сенаха сочли "охотой на ведьм".

Лениздат

Добавить комментарий

Автор:
Компания:
E-mail:
Уведомлять о новых сообщениях в этой теме да
нет
Текст сообщения:
Введите код:









Реклама на сайте

ПОИСК

СВЕЖИЙ НОМЕР
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

Подписка на новости сайта
Введите ваш e-mail

 

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru

Яндекс цитирования

Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Бесплатная подписка | Форум | Контакты | Ссылки | О чем этот сайт

Copyright © 2003-2013, ООО "Гротек"
Использование материалов сайта возможно при указании активной гиперссылки на главную страницу этого сайта. Ссылка должна выглядеть так: Itsec.Ru.