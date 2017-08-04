ФБР арестовало эксперта, остановившего распространение WannaCry

04.08.2017







23-летний британский исследователь Маркус Хатчинс (а.к.а MalwareTech), получивший известность после обнаружения домена-"выключателя" в коде вымогательского ПО WannaCry , был арестован сотрудниками ФБР в США, где принимал участие в хакерских конференциях Black Hat и DEF CON.

Чуть позже Хатчинсу были предъявлены обвинения в причастности к созданию и распространению банковского вредоносного ПО Kronos в период с июля 2014-го по июль 2015-го годов.

Согласно обвинительному заключению , Хатчинс совместно с другим обвиняемым (его имя не раскрывается) рекламировал и продавал вредоносное ПО на хакерских форумах, включая торговую площадку AlphaBay, прекратившую существование в июле нынешнего года. По имеющимся данным, создатели Kronos предлагали троян по цене $7 тыс. Кроме того, в июле 2014 года они разместили на YouTube видео, поясняющее принцип работы трояна (ролик уже удален с видеохостинга).

Kronos - вредоносное ПО, предназначенное для хищения банковских учетных данных. Вредонос способен обеспечивать защиту от других троянов, обходить антивирусы и "песочницы" (специально выделенные среды для безопасного исполнения компьютерных программ).

Securitylab

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