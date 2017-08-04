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    В США планируют внести на рассмотрение законопроект о безопасности IoT

В США планируют внести на рассмотрение законопроект о безопасности IoT


04.08.2017

В США планируют внести на рассмотрение законопроект о безопасности IoT

В Сенате США планируют принять закон, который должен защитить пользователей от уязвимостей в устройствах интернета вещей. Ожидается, что к концу 2020 года во всем мире к интернету будет подключено от 20 до 30 млрд IoT-устройств.

 Законопроект разработали республиканец Кори Гарднер (Cory Gardner) и демократ Марк Уорнер (Mark Warner). Согласно новому законопроекту, поставщики, которые предоставляют интернет-оборудование для правительства США, должны будут гарантировать, что их продукция соответствует всем стандартам безопасности. Необходимо обеспечить возможность установки исправления безопасности на гаджеты, а также отсутствие в исходном коде неизменяемых учетных данных.

 Законодатели утверждают, что законопроект о безопасности IoT обеспечит правительству возможность предотвратить дальнейшие вторжения в федеральные системы. Сенаторы также планируют расширить юридическую защиту исследователей безопасности, которые занимаются поиском уязвимостей в IoT-устройствах.

 

Securitylab

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