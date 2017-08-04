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    Власти Таиланда пригрозили YouTube и Facebook отзывом лицензий

Власти Таиланда пригрозили YouTube и Facebook отзывом лицензий


04.08.2017

Власти Таиланда пригрозили YouTube и Facebook отзывом лицензий

Власти Таиланда пригрозили местным провайдерам YouTube и Facebook отзывом лицензий в случае отказа от удаления незаконного контента, передает РИА "Новости" со ссылкой на Bangkok Post.

 Удалить страницы с незаконным контентом, признанным таковым по решению таиландских судов, власти королевства потребовали до понедельника. В противном случае таиландским провайдерам YouTube, Facebook и других популярных сервисов грозит преследование по закону и лишение лицензии.

 Страницы, которые суды признали незаконными, содержат в основном контент, нарушающий закон об оскорблении величия. По этому закону любое оскорбление членов королевской семьи наказывается тюрьмой на срок до 15 лет за каждый эпизод.

Лениздат

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