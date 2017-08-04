Новый банковский Android-троян распространяется под видом обновления Flash Player

04.08.2017







Специалисты SophosLabs предупредили о вредоносной кампании по распространению нового банковского Android-трояна, получившего название Invisible Man. Вредонос распространяется под видом обновления Flash Player.

Invisible Man разработан на базе банковского вредоносного ПО Svpeng, которое впервые было замечено в 2015 году. Что интересно, троян не атакует российских пользователей Android-устройств. Оказавшись на системе, Invisible Man первым делом проверяет язык на устройстве, и если это русский, все процессы прекращаются. В противном случае троян запрашивает разрешение на использование службы Accessibility Service (обеспечивает доступ к событиям, возникающим в пользовательском интерфейсе).

Получив доступ, троян устанавливается под видом дефолтного SMS-приложения для того, чтобы получить контроль над экраном устройства. Далее вредонос начинает отображать фальшивые окна банковских приложений поверх настоящих и собирает вводимые пользователем банковские учетные данные.

По словам экспертов, деятельность трояна распространяется не только на банковские приложения, но и другие программы, в том числе приложение Google Play Store.

Securitylab

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