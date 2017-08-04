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    Ведущая криптовалютная биржа Германии передавала полиции данные о клиентах

Ведущая криптовалютная биржа Германии передавала полиции данные о клиентах


04.08.2017

Ведущая криптовалютная биржа Германии передавала полиции данные о клиентах

Крупнейшая биткойн-биржа Германии Bitcoin.de предоставляла сотрудникам правоохранительных органов конфиденциальные данные о пользователях без решения суда, хотя по закону не обязана этого делать. Как сообщило немецкое издание Vice, речь идет о по меньшей мере восьми случаях передачи данных в январе нынешнего года.

 Пользователи, чья информация оказалась в руках полиции, подозревались в использовании биткойнов для покупки наркотических веществ на уже прекратившей существование торговой площадке Chemical Love.

 В общей сложности администрация биржи передала правоохранителям информацию, связанную с восемью биткойн-адресами, которая включала настоящие имена и псевдонимы клиентов биржи, данные о месте проживания, адреса электронной почты и IP-адреса, номера телефонов, банковские сведения, информацию об общей сумме заказов и проведенных транзакциях.

 Подтвердить связь подозреваемых с ресурсом Chemical Love не удалось, но они, тем не менее, представляли интерес для правоохранительных органов. Как отмечается, руководство биржи вначале отказалось предоставить требуемую информацию без соответствующего судебного ордера, но под давлением полиции изменила решение.

 

Securitylab

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