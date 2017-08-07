Роскомнадзор заблокировал десяток доменов Amazon Web Service. Tweet

Роскомнадзор заблокировал десяток доменов Amazon Web Service.

07.08.2017 07.08.2017 Гендиректор сервиса Freely Wi-Fi Михаил Климарев обратил внимание на появившиеся в реестре запрещённых сайтов записи с доменами облачного сервиса Amazon Web Service. Согласно данным на сайте проекта "Роскомсвобода", в течение недели Роскомнадзор действительно заблокировал несколько десятков адресов на базе облачного сервиса Amazon Web Service — по несколько штук в день. При этом указ, согласно которому они все попали под блокировку, имеет ту же датировку, что и указ о блокировке Zello. На сайте Роскомнадзора эта информация отсутствует. Лениздат Добавить комментарий Автор: Компания: E-mail: Уведомлять о новых сообщениях в этой теме да

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