Роскомнадзор заблокировал десяток доменов Amazon Web Service.
07.08.2017
Гендиректор сервиса Freely Wi-Fi Михаил Климарев обратил внимание на появившиеся в реестре запрещённых сайтов записи с доменами облачного сервиса Amazon Web Service.
Согласно данным на сайте проекта "Роскомсвобода", в течение недели Роскомнадзор действительно заблокировал несколько десятков адресов на базе облачного сервиса Amazon Web Service — по несколько штук в день. При этом указ, согласно которому они все попали под блокировку, имеет ту же датировку, что и указ о блокировке Zello. На сайте Роскомнадзора эта информация отсутствует.