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    Роскомнадзор заблокировал десяток доменов Amazon Web Service.

Роскомнадзор заблокировал десяток доменов Amazon Web Service.


07.08.2017

Гендиректор сервиса Freely Wi-Fi Михаил Климарев обратил внимание на появившиеся в реестре запрещённых сайтов записи с доменами облачного сервиса Amazon Web Service.

 Согласно данным на сайте проекта "Роскомсвобода", в течение недели Роскомнадзор действительно заблокировал несколько десятков адресов на базе облачного сервиса Amazon Web Service — по несколько штук в день. При этом указ, согласно которому они все попали под блокировку, имеет ту же датировку, что и указ о блокировке Zello. На сайте Роскомнадзора эта информация отсутствует.

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