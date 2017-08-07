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    Остановивший WannaCry британец признался в создании банковского трояна

Остановивший WannaCry британец признался в создании банковского трояна


07.08.2017

Остановивший WannaCry британец признался в создании банковского трояна

Британский программист Маркус Хатчинс (Marcus Hutchins), известный тем, что временно остановил распространение вымогательского ПО WannaCry в мае нынешнего года, признался в создании банковского вредоносного программного обеспечения. Об этом сообщает издание The Telegraph со ссылкой на представителей прокуратуры.

 Напомним, 23-летний Хатчинс, известный в Сети как MalwareTech, был арестован сотрудниками ФБР в США сразу после хакерской конференции DEF CON, проходившей в Лас-Вегасе. Программисту были предъявлены обвинения в создании и распространении банковского трояна Kronos в период с июля 2014-го по июль 2015-го годов. Согласно обвинительному заключению, Хатчинс и его сообщник рекламировали вредоносное ПО на хакерских форумах и подпольных торговых площадках, предлагая троян по цене $7 тыс.

 По словам представителя прокуратуры, Хатчинс признался в создании и продаже Kronos. У полиции есть и другие доказательства его вины, в частности, журнал сообщений в чате, где сообщник программиста упоминает о деньгах, полученных за продажу вредоносного ПО.

 Федеральный суд Лас-Вегаса принял решение отпустить Хатчинса под залог в размере $30 тыс. После освобождения программисту, согласно постановлению суда, предстоит оставаться под подпиской о невыезде в США. Также ему запрещено пользоваться интернетом, а его перемещение будет отслеживаться с помощью GPS. В случае, если суд признает Хатчинса виновным, британцу грозит до 40 лет лишения свободы.

Securitylab

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