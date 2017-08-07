 
Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Новости проекта

Отраслевые новости

Угрозы

Преступления

Наказания

Партнеры

Журнал "Information Security"

Каталог "IT-Security"

Рекламодателям

Сотрудничество

Материалы

Форум

ITSec Weekly

Календарь

Публикации

Подписка

Контакты

Ссылки

Партнеры

Мероприятия

 
    Disney обвиняют в незаконной сборке данных детей через свои мобильные игры

Disney обвиняют в незаконной сборке данных детей через свои мобильные игры


07.08.2017

Disney обвиняют в незаконной сборке данных детей через свои мобильные игры

В США против Disney и троих разработчиков программного обеспечения был подан судебный иск за сбор данных детей через выпускаемые компанией мобильные игры. Согласно исковому заявлению, поданному на этой неделе в один из судов Калифорнии, с помощью своих мобильных игр производитель собирает информацию о детях, предварительно не запросив разрешения родителей.

 Сбор данных осуществляется через встроенные в мобильные игры Disney наборы средств для разработки ПО (SDK). Помимо Disney, ответчиками также являются три разработчика, чьи SDK использует компания, – Upsight, Unity Technologies SF и Kochava. Как указано в иске, компания собирает данные детей с помощью свыше сорока игр для Android- и iOS-устройств, передающих собранную информацию на серверы Disney. По мнению истца, производитель может использовать полученные данные для составления досье на детей.

 Согласно действующему в США "Закону о защите конфиденциальности детей в интернете" (Children-s Online Privacy Protection Act, COPPA), собирать данные детей в возрасте до 13 лет запрещено. Вышеописанный случай является не первым, когда Disney обвиняется в нарушении COPPA. В 2011 году Федеральная торговая палата США обязала многомиллионную корпорацию выплатить штраф в размере $3 млн за сбор ее дочерней компанией Playdom данных детей, играющих в игры, без родительского согласия.

 Истцы Аманда Рашлинг (Amanda Rushing) и ее ребенок добиваются для иска статуса коллективного. Они требуют от Disney возмещения ущерба, компенсации юридических расходов и прекращения незаконного сбора данных.

 

Securitylab

Добавить комментарий

Автор:
Компания:
E-mail:
Уведомлять о новых сообщениях в этой теме да
нет
Текст сообщения:
Введите код:









Реклама на сайте

ПОИСК

СВЕЖИЙ НОМЕР
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

Подписка на новости сайта
Введите ваш e-mail

 

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru

Яндекс цитирования

Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Бесплатная подписка | Форум | Контакты | Ссылки | О чем этот сайт

Copyright © 2003-2013, ООО "Гротек"
Использование материалов сайта возможно при указании активной гиперссылки на главную страницу этого сайта. Ссылка должна выглядеть так: Itsec.Ru.