Британское правительство выпустило свод правил для производителей "умных" авто

07.08.2017







В воскресенье, 6 июля, правительство Великобритании опубликовало новые руководства для производителей подключенных к интернету транспортных средств, призванные обеспечить их защиту от хакерских атак.

По мнению законодателей, "умные" автомобили, позволяющие получать доступ к картам и другой информации через интернет, могут стать мишенью для хакеров, охотящихся за персональными данными. Кроме того, транспортные средства, не предполагающие использование привычных замков и ключей, могут заинтересовать угонщиков, считают в правительстве. Новые руководства обязывают производителей при проектировании "умных" автомобилей учитывать все возможные киберугрозы.

"Превращаем ли мы транспортные средства в точки доступа Wi-Fi, или полностью автоматизируем с помощью миллионов строк кода, очень важно защитить их от кибератак. Наши ключевые принципы описывают, что должны делать организации и на что должны обращать внимание при проектировании и разработке", - цитирует Reuters заявление министра транспорта Великобритании Мартина Калланана (Martin Callanan).

Новые руководства предполагают создание систем, способных распознавать поврежденные, недействительные или вредоносные данные и команды, а также позволяющих пользователям удалять хранящуюся в них персонально идентифицируемую информацию. Документ обязывает производителей планировать поддержку безопасности транспортных средств на протяжении всего срока их эксплуатации.

Помимо руководств для производителей смарт-автомобилей, британское правительство намерено также утвердить новые законы в области страхования беспилотных транспортных средств.

Securitylab

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