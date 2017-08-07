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    Разработчика единственного бухгалтерского сервиса Украины заставляют оплатить весь ущерб от трояна NotPetya

Разработчика единственного бухгалтерского сервиса Украины заставляют оплатить весь ущерб от трояна NotPetya


07.08.2017

Разработчика единственного бухгалтерского сервиса Украины заставляют оплатить весь ущерб от трояна NotPetya

За вред от NotPetya потребуют деньги

Украинская фирма "Юскутум" (Juscutum Attorneys Association) обратилась к пострадавшим от шифровальщика NotPetya с призывом подавать иски против другой украинской компании — киевской Intellect-Service, разработчика популярного бухгалтерского сервиса M.E.Doc. Именно через серверы этой компании распространялся NotPetya, а позднее и два других вредоноса — XData и некий клон шифровальщика WannaCry, сообщает издание BleepingComputer.

Как выяснилось в ходе расследования, которое проводил эксперт компании ESET Антон Черепанов, известная кибершпионская группа TeleBots трижды взламывала серверы Intellect-Service и "подсаживала" на них вредоносное ПО. Затем оно распространялось с обновлениями к M.E.Doc.

По данным Черепанова, Intellect-Service совершенно халатно относилась к поддержке своих серверов. В частности, компания не устанавливала на них обновлений с 2013 г. Это и позволило хакерам трижды использовать их в качестве стартовой площадки для заражения пользователей.

Киберполиция Украины определилась с виновными

Результаты расследования уже подтвердили украинские киберполицейские. Выводы следствия "Юскутум" собирается использовать как ключевое доказательство в будущем процессе против Intellect-Service.

Процесс будет носить гражданский характер. Независимое расследование проводят правоохранительные органы Украины. Их представители ранее уже заявляли о возможности возбуждения дела против сотрудников Intellect-Service.

"По существу, речь действительно идет о халатности, — считает Ксения Шилак, директор по продажам компании SEC Consult. — Однако юридические перспективы выглядят довольно туманно. На разработчике M.E.Doc лежит определенная доля ответственности за инцидент с NotPetya, но это же относится, например, и к разработчикам антивирусов, пропустившим этот вредонос. Вряд ли следует рассматривать Intellect-Service в качестве крайнего".

В самой компании M.E.Doc заявили о том, что происходящее — попытка рейдерского захвата компании. Производитель единственного популярного украинского бухгалтерского ПО считает, что прошедший в компании обыск, проведенный киберполицией Украины, стал частью по реализации этого плана.

"Это рейдерский захват компании и он, в первую очередь, выгоден конкурентам. Слишком беспрецедентную грязную информационную кампанию против нас организовали. Теперь хотят втянуть в нее и премьер-министра. Но мы уже проинформировали и его, и правоохранителей", — приводит слова главы M.E.Doc Олеси Линник одно из украинских СМИ.

В то же время украинская журналистка Алина Панченко в своём facebook сообщила, что ей предлагали за деньги атаковать компанию в социальных сетях. Предпологаемым заказчиком она назвала одну из фирм-конкурентов.

Эту версию поддерживают ряд местных экспертов, которые приводят в пример публикации в социальных сетях. Аналитики даже планируют написать книгу о происходящих событиях, которая, по их словам, станет "хрестоматией рейдерской атаки со стороны конкурентов и силовиков".

NotPetya вредил по всему миру

Шифровальщик NotPetya впервые появился в июне этого года. Из-за атак вируса временно останавливали производства, доставку товаров и даже закрывали целые порты. NotPetya серьезно повлиял на статистику крупнейших американских и европейских компаний по итогам последнего квартала.

О проблемах сообщал, например, немецкий производитель потребительских товаров Beiersdorf, выпускающий косметику Nivea. В компании отметили, что продажи II квартала, объемом в $41 млн были отложены, что привело к множеству лишних затрат.

О материальном и финансовом ущербе заявили две транснациональные корпорации — Cadbury и FedEx. В первом случае речь идет о 5-процентном снижении квартальных продаж, во втором — о неустранимой потери адресов заказчиков.

 

Сnews

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