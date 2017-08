Крупнейший банк Австралии стал жертвой мошенников из-за обновления ПО Tweet

Один из крупнейших банков Австралии, Австралийский банк Содружества, (Commonwealth Bank of Australia, CBA) стал жертвой мошеннической схемы по отмыванию денег, в ходе которой злоумышленники пополняли счета через принадлежащие финорганизации банкоматы, а затем переводили средства на оффшорные счета. Таким образом преступникам удалось перевести $55 млн (AU$70 млн), сообщает The Register. О вовлечении банка в мошенническую схему стало известно после сообщения Австралийского информационно-аналитического центра по финансовым операциям (AUSTRAC) об обнаружении более 53 тыс. случаев, когда банк не предоставил отчеты о транзакциях на сумму свыше $10 тыс. В Австралии в рамках борьбы с теневой экономикой, преступностью и финансированием терроризма банки обязаны сообщать о всех переводах на сумму $10 тыс. и более. В ходе расследования выяснилось, что счета в CBA, использовавшиеся злоумышленниками, оформлялись по поддельным водительским правам. Как пояснили представители банка, данные транзакции остались незамеченными из-за ошибки в программном обеспечении банкоматов, в результате которой устройства не создавали отчеты о переводах на сумму $10 тыс. и выше. Ошибка содержалась в одном из обновлений программного обеспечения, выпущенном в 2012 году, и была исправлена только в сентябре 2015 года. В заявлении CBA не указывается, почему финорганизация не заметила снижения числа отчетов, отправляемых банкоматами. Также администрация банка не прокомментировала обвинение AUSTRAC в отсутствии мониторинга транзакций клиентов даже после того, как CBA заподозрил, что счета в банке используются для легализации незаконно полученных средств. Commonwealth Bank of Australia (Австралийский банк Содружества, CBA) - крупнейший австралийский финансовый конгломерат, осуществляющий деятельность в Австралии, Новой Зеландии, Фиджи, странах Азии, США и Великобритании. Входит в "большую четверку" банков Австралии, наряду с National Australia Bank, Australia and New Zealand Banking Group и Westpac. По состоянию на 2016 год является крупнейшей компанией на Австралийской бирже ценных бумаг. Securitylab Добавить комментарий Автор: Компания: E-mail: Уведомлять о новых сообщениях в этой теме да

