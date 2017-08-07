Ведущие страны отказываются от GPS в пользу радиолокации из-за риска хакерских атак

07.08.2017







Риск кибератак, направленных на спутниковые системы навигации морских судов, вынуждает ведущие страны вернуться к истории и приступить к созданию резервных систем, разработанных на основе радиотехнологий, использовавшихся во времена Второй мировой войны, пишет Reuters.

В настоящее время суда используют GPS (Global Positioning System - система глобального позиционирования) и другие подобные технологии, в основе которых лежит отправка и получения спутниковых сигналов. Как полагают эксперты, такие системы уязвимы к хакерским атакам.

Порядка 90% мировой торговли осуществляется через морские перевозки, причем в отличие от самолетов, на кораблях отсутствует резервная навигационная система и если их GPS перестанет работать, суда рискуют сесть на мель либо столкнуться с другими кораблями.

Сейчас Южная Корея разрабатывает альтернативную систему, использующую наземную навигационную технологию, известную как eLoran (наследница технологии Loran, применявшейся во время Второй мировой войны). В будущем опыт планируют перенять США. Великобритания и Россия также изучают возможность перехода на технологии, использующие радиосигналы. В частности РФ рассматривала возможность развертывания версии eLoran под названием eChayka для безопасной навигации в регионе Арктики, однако проект пока приостановлен в связи с недостатком финансирования.

Запуск eLoran считается надежным способом защиты национальной безопасности. Для создания сети радиопередающих станций или модернизации уже существующих потребуются значительные инвестиции, отмечает агентство.

По словам специалистов в области кибербезопасности, основная проблема GPS- и GNSS (Global Navigation Satellite Systems) систем заключается в слабых сигналах, которые передаются на высоте порядка 20 тыс. километров над Землей и могут глушиться хакерами с помощью дешевых и доступных "глушилок". С другой стороны, сигналы eLoran заглушить сложнее, так как в среднем они в 1,3 млн раз сильнее по сравнению с сигналами GPS.

В последние несколько лет неоднократно появлялись сообщения о сбоях в работе навигационных систем судов. В примеру, в прошлом году Южная Корея заявила, что сотни рыболовецких суден были вынуждены вернуться в порт после того, как сигналы GPS были заблокированы хакерами из КНДР.

Securitylab

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