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    Хакеры атаковали национального оператора энергосетей Великобритании

Хакеры атаковали национального оператора энергосетей Великобритании


07.08.2017

Хакеры атаковали национального оператора энергосетей Великобритании

Национальный оператор энергосетей Великобритании ирландская компания EirGrid подверглась атаке хакеров, спонсируемых иностранным правительством. Об этом сообщило издание Irish Independent.

 По данным издания, инцидент произошел в апреле нынешнего года. В ходе первой атаки, которая продолжалась почти семь часов и производилась с IP-адресов в Гане и Болгарии, злоумышленникам удалось получить доступ к сети Vodafone, используемой EirGrid. Затем хакеры осуществили еще одну атаку, в результате которой скомпрометировали маршрутизаторы компании, расположенные в Уэльсе и Северной Ирландии, таким образом получив доступ к незашифрованным коммуникациям.

 По словам источников издания, взлом был обнаружен в июле нынешнего года, но пока неизвестно, удалось ли злоумышленникам заразить компьютерную систему компании вредоносным ПО. Как полагают в компании Vodafone и Национальном центре кибербезопасности Великобритании, данная атака является делом рук хакеров, финансируемым иностранным правительством. О каком государстве идет речь, не уточняется.

 Напомним, в июле текущего года стало известно о кибератаке на энергетические сети в составе национальной энергосистемы Великобритании. Злоумышленники атаковали ирландское Управление по поставкам электроэнергии (Ireland’s Electricity Supply Board, ESB) с целью получить контроль над системами управления сетями. Предполагается, что к атаке причастны хакеры, связанные с правительством РФ.

 

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