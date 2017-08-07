Армия США отказалась от дронов крупнейшего китайского производителя из соображений кибербезопасности

07.08.2017







Армия США запретила своим подразделениям использовать беспилотные летательные аппараты производства китайской компании DJI в связи с проблемами безопасности.

Согласно меморандуму, опубликованному генерал-лейтенантом Джозефом Андерсоном (Joseph Anderson), эксперты Исследовательской лаборатории Армии США (Army Research Laboratory) обнаружили в дронах ряд уязвимостей, поэтому необходимо незамедлительно прекратить их использование. Как указано в меморандуме, военные обязаны прекратить использование дронов, вынуть из них батареи и съемные накопители информации, а также отказаться от всей остальной продукции DJI.

Штаб-квартира DJI (Da-Jiang Innovation Corporation) находится в Шэньчжэне, и по данным Goldman Sachs и Oppenheimer, в 2016 году компании принадлежали 70% всего рынка коммерческих беспилотных летательных аппаратов потребительского класса.

Руководство компании приняло решение Армии США с большим удивлением и разочарованием. Как сообщил изданию sUAS News директор отдела по связям с общественностью DJI Майкл Перри (Michael Perry), американские военные не согласовали свое внезапное решение с самим производителем. Компания намерена связаться с представителями Армии США и уточнить, о каких именно уязвимостях идет речь в меморандуме.

Напомним, в 2016 году DJI согласилась предоставлять полученные со своих дронов данные властям КНР. Речь шла об информации о местоположении, записях полетов и видеоматериалах, загруженных пользователями на серверы компании.

Securitylab

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