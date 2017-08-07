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    Армия США отказалась от дронов крупнейшего китайского производителя из соображений кибербезопасности

Армия США отказалась от дронов крупнейшего китайского производителя из соображений кибербезопасности


07.08.2017

Армия США отказалась от дронов крупнейшего китайского производителя из соображений кибербезопасности

Армия США запретила своим подразделениям использовать беспилотные летательные аппараты производства китайской компании DJI в связи с проблемами безопасности.

 Согласно меморандуму, опубликованному генерал-лейтенантом Джозефом Андерсоном (Joseph Anderson), эксперты Исследовательской лаборатории Армии США (Army Research Laboratory) обнаружили в дронах ряд уязвимостей, поэтому необходимо незамедлительно прекратить их использование. Как указано в меморандуме, военные обязаны прекратить использование дронов, вынуть из них батареи и съемные накопители информации, а также отказаться от всей остальной продукции DJI.

 Штаб-квартира DJI (Da-Jiang Innovation Corporation) находится в Шэньчжэне, и по данным Goldman Sachs и Oppenheimer, в 2016 году компании принадлежали 70% всего рынка коммерческих беспилотных летательных аппаратов потребительского класса.

 Руководство компании приняло решение Армии США с большим удивлением и разочарованием. Как сообщил изданию sUAS News директор отдела по связям с общественностью DJI Майкл Перри (Michael Perry), американские военные не согласовали свое внезапное решение с самим производителем. Компания намерена связаться с представителями Армии США и уточнить, о каких именно уязвимостях идет речь в меморандуме.

 Напомним, в 2016 году DJI согласилась предоставлять полученные со своих дронов данные властям КНР. Речь шла об информации о местоположении, записях полетов и видеоматериалах, загруженных пользователями на серверы компании.

 

Securitylab

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