Google предупредила о фишинговых атаках на разработчиков расширений для Chrome

08.08.2017







Команда безопасности Google разослала предупреждения разработчикам расширений для Chrome после того, как ряд из них подвергся фишинговым атакам. В некоторых случаях атаки были успешными и злоумышленникам удалось получить контроль над некоторыми популярными расширениями, в частности Copyfish и Web Developer. Получив доступ к аккаунту разработчиков, фишеры модифицировали расширения, добавив вредоносный код для показа рекламы на интернет-страницах, просматриваемых пользователями.

По данным ресурса BleepingComputer, фишинговая кампания началась более двух месяцев назад. Злоумышленники распространяют электронные письма якобы от команды безопасности Google с требованием обновить расширение, поскольку программа нарушает правила Chrome Web Store. Все письма содержат ссылку на сайт, имитирующий настоящую страницу авторизации Google, где разработчикам нужно ввести свои учетные данные для того, чтобы выяснить, в чем проблемма. Таким образом преступникам удалось скомпрометировать учетные записи создателей расширений Copyfish и Web Developer. Подобное письмо также получил разработчик, известный в Сети как OinkAndStuff - автор двух популярных аддонов Blue Messenger (порядка 80 тыс. пользователей) Websta for Instagram (около 100 тыс. пользователей).

По словам OinkAndStuff, первое фишинговое письмо было получено 21 июня нынешнего года. Сообщение содержало ссылку на страницу на домене Freshdesk (так же, как и в случае с атаками на разработчиков Copyfish и Web Developer). По всей видимости, все три атаки являются делом рук одного и того же злоумышленника или группы злоумышленников.

После того, как OinkAndStuff проинформировал команду безопасности Google об атаках, он получил еще два фишинговых письма, но уже с ссылками на другие фишинговые домены.

В настоящее время фишинговая кампания продолжается. Команда безопасности Google рекомендует разработчикам использовать двухфакторную аутентификацию и не авторизоваться в аккаунтах разработчиков Chrome на страницах авторизации, размещенных на не принадлежащих компании доменах.

Securitylab

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