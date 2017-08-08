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    Хакеры атаковали государственные сайты Венесуэлы

Хакеры атаковали государственные сайты Венесуэлы


08.08.2017

Хакеры атаковали государственные сайты Венесуэлы

Хакеры взломали 40 сайтов государственных органов Венесуэлы в поддержку напавшим на военную базу Парамакай. Как передает RNS, группировка, назвавшая себя The Binary Guardians, опубликовала сообщения, подтверждающие действия вооруженных людей, которые 6 августа атаковали военную базу в городе Валенсия.

 Одним из взломанных сайтов оказался сайт национального избирательного совета Венесуэлы. Хакеры заявили, что взломать 40 сайтов было "удивительно легко".

 Нападение на военную базу Парамакай было совершено 6 августа. Военные взяли ситуацию под контроль, а первый вице-президент правящей Единой социалистической партии Венесуэлы Диосдадо Кабельо назвал произошедшее терактом.

Лениздат

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