В Татарстане детей и молодежь защитят от "вредной информации" в интернете
09.08.2017
Правительство Татарстана утвердило "дорожную карту" по защите детей и молодежи до 23 лет от вредной информации в интернете и медиапространстве, передает РАПСИ.
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин. Контролировать исполнение распоряжения будет вице-премьер региона Василь Шайхразиев.
Такую "дорожную карту" в Татарстане разработали для "взаимодействия властей и различных организаций по вопросу создания безопасной информационно-образовательной среды для обеспечения нравственного, физического, психологического и социального здоровья детей и молодежи".
В рамках реализации документа запланировано множество мероприятий, к участию в которых планируется привлечь агентство по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа", региональные ведомства, Академию наук Татарстана и Казанский федеральный университет.