В Татарстане детей и молодежь защитят от "вредной информации" в интернете

09.08.2017







Правительство Татарстана утвердило "дорожную карту" по защите детей и молодежи до 23 лет от вредной информации в интернете и медиапространстве, передает РАПСИ.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин. Контролировать исполнение распоряжения будет вице-премьер региона Василь Шайхразиев.

Такую "дорожную карту" в Татарстане разработали для "взаимодействия властей и различных организаций по вопросу создания безопасной информационно-образовательной среды для обеспечения нравственного, физического, психологического и социального здоровья детей и молодежи".

В рамках реализации документа запланировано множество мероприятий, к участию в которых планируется привлечь агентство по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа", региональные ведомства, Академию наук Татарстана и Казанский федеральный университет.

Лениздат

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