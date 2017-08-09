Клиенты крупных венгерских банков подверглись фишинговым атакам

09.08.2017







За последние несколько месяцев три крупнейших венгерских банка столкнулись с серией целевых фишинговых атак. Об этом сообщило агентство Reuters с ссылкой на Центробанк Венгрии.

По данным регулятора, первые атаки начались в июне нынешнего года. Денежные средства банков в результате атак не пострадали.

Фишинговые атаки были направлены на клиентов финорганизаций. В ходе кампаний злоумышленники рассылали фишинговые письма и текстовые сообщения от имени банков с просьбой к владельцам счетов подтвердить свои учетные данные.

Сообщения содержали ссылки на фишинговые сайты, имитирующие официальные ресурсы банков, где пользователям предлагалось ввести свои банковские учетные данные. По словам представителей Центробанка, имитации были выполнены более качественно по сравнению с предыдущими фишинговыми попытками.

Регулятор не раскрыл названия пострадавших банков, но предупредил, что в ближайшем будущем и другие финорганизации могут столкнуться с подобными атаками.

Securitylab

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