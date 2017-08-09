Российские энергетики предупредили о возможности новой атаки шифровальщиков

09.08.2017

В ближайшее время возможна новая кибератака с использованием вымогательского ПО, направленного на отказ в обслуживании элементов вычислительной инфраструктуры. Такое предупреждение разослала директорам региональных филиалов компания ФСК ЕЭС (управляет Единой национальной электросетью). Об этом сообщает издание "Ведомости". В компании подтвердили отправку письма.

Как пояснил изданию представитель компании, в связи с угрозой хакерской атаки компания обратилась к директорам региональных филиалов с просьбой ограничить доступ пользователей корпоративной сети к интернету в период с 4 по 14 августа, а также предупредить сотрудников, чтобы те не открывали вложения от неизвестных отправителей и не переходили по сторонним ссылкам. По его словам, подобные меры являются частью практики по обеспечению защиты пользователей корпоративной сети.

Собеседник издания не уточнил, почему ФСК предупредила о риске кибератаки именно сейчас и что послужило тому причиной.

Как пояснил изданию специалист по кибербезопасности Александр Литреев, подготовка к хакерской атаке может быть заметна. У компаний есть возможность отслеживать подозрительную активность на своих серверах. По его словам, если кто-то интересуется открытыми портами на серверах, это может свидетельствовать о подготовке к кибератаке.

За прошедшие несколько месяцев мир потрясли две масштабные "вымогательские" эпидемии. В мае шифровальщик WannaCry поразил более 300 тыс. компьютеров в 150 странах мира. Общий ущерб от атак WannaCry оценивается в более $1 млрд. Месяц спустя атаке вымогателя NotPetya подверглись компьютеры в ряде стран мира. Основной удар пришелся на ключевые объекты инфраструктуры Украины.

Securitylab

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