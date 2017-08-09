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    Шифровальщик Cerber ворует данные криптовалютных кошельков

Шифровальщик Cerber ворует данные криптовалютных кошельков


09.08.2017

Шифровальщик Cerber ворует данные криптовалютных кошельков

Еще минувшей весной исследователи Malwarebytes сообщали, что шифровальщик Cerber сумел захватить лидерство на черном рынке, и это произошло во многом благодаря переходу малвари на модель RaaS (Ransomware-as-a-Service) и регулярным появлениям новых версий. К примеру, в этом году малварь научилась скрывать свое присутствие от антивирусных продуктов, в том числе от тех, которые используют машинное обучение для идентификации угроз.

Согласно отчету Malwarebytes, в первом квартале 2017 года Cerber принадлежало 90% рынка шифровальщиков, и этот показатель очень близок к абсолютному рекорду TeslaCrypt, установленному в мае 2016 года.

Теперь специалисты компании Trend Micro сообщили о появлении новой версии Cerber, которая не только шифрует файлы жертв и вымогает у пострадавших выкуп в размере 300-600 долларов США, но также похищает криптовалюту и пароли от кошельков.

Исследователи пишут, что Cerber по-прежнему распространяется через вредоносные почтовые вложения, однако теперь вымогатель не сразу приступает к шифрованию файлов на зараженной машине. Вначале малварь ищет признаки криповалютных кошельков Bitcoin Core, Electrum и Multibit и в случае успеха похищает связанные с приложениями файлы wallet.dat (Bitcoin), *.wallet (Multibit) и electrum.dat (Electrum).

Эти файлы сами по себе не позволят преступникам похитить чужую криптовалюту, еще им понадобится пароль для доступа к кошельку. Более того, специалисты отмечают, что Electrum  не использует electrum.dat с 2013 года. Но помимо данных о кошельках Cerber ворует и сохраненные пароли из Internet Explorer, Google Chrome и Mozilla Firefox.

Переслав на сервер злоумышленников информацию о криптовалютных кошельках и украденные пароли, Cerber удаляет с зараженного компьютера все файлы, связанные с кошельками, а затем приступает к обычному процессу шифрования данных.

Аналитики Trend Micro отмечают, что авторы малвари, очевидно, ищут новые способы монетизации своего "продукта", и совсем неудивительно, что они при этом обратили свое внимание на криптовалюту.

Хакер

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