Обнаружен антиизраильский последователь NotPetya

09.08.2017







Исследователи израильской компании Intezer обнаружили новый образец вредоносного ПО, предназначенного для удаления данных с инфицированных компьютеров и оснащенного функциями программы-вымогателя.

Как правило, вымогательское ПО шифрует файлы на системе жертвы и требует выкуп за их восстановление. Однако вредонос, получивший название israbye, блокирует файлы, распространяет через интернет контент антиизраильского характера и заражает систему таким образом, что заблокированные файлы не могут быть восстановлены. Инфицировав компьютер, israbye подменяет содержимое файлов сообщениями на ломаном английском и иврите. По словам эксперта Intezer Ари Эйтана (Ari Eitan), вредонос не шифрует, а полностью изменяет контент файлов.

Согласно английской версии сообщения, пользователь получит свои файлы только тогда, когда Израиль "исчезнет". В версии на иврите текст звучит немного иначе и гласит: "Вы получите назад свои файлы, когда мы получим назад наши жертвы, наши души и нашу свободу, когда мы исцелим Палестину и восстановим Аль-Аксу (мечеть в Иерусалиме – ред.)".

Напомним, изначально считавшийся вымогателем NotPetya также оказался ПО для уничтожения файлов на зараженном компьютере. Несмотря на то, что вредонос действовал подобно шифровальщику, восстановить модифицированные им файлы не представлялось возможным.

Securitylab

Добавить комментарий