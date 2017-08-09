Блокчейн-платформа для медиа будет бороться с фейковыми новостями

09.08.2017







Команда разработчиков анонсировала проект Civil, основанный на блокчейн-платформе Ethereum. По замыслу основателей, это будет децентрализованная система, в которой контролировать расходы на медиапроизводство будут сами журналисты и читатели. Последние, в свою очередь, будут оплачивать контент криптовалютой.

Редакции в рамках этой системы будут полностью зависеть от читателей и выставленных ими рейтингов. Журналисты будут работать над темами, которые понравятся большинству читателей. Они же смогут выгнать журналистов из редакций за плохую работу – необъективность, нарушение этики и т.п.

Система поощрений строится за счет токенов, которые пользователи жертвуют авторам понравившихся материалов и которые можно обменять на криптовалюту.

Команда Civil уверена, что блокчейн-решение необходимо медиа, чтобы бороться с фейковыми новостями и сломать бизнес-модель, при которой издания вынуждены противостоять гигантам Google и Facebook, получающим более 70% всей выручки от интернет-рекламы.

Sоstav.ru

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