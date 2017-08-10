"Яндекс" оспорит решение суда об удалении ссылок об Илье Клигмане

10.08.2017







Компания "Яндекс" намерена обжаловать решение Петроградского суда Петербурга по иску Ильи Клигмана. Об этом сообщили представители "Яндекса".

Рассмотрев пять исков Клигмана к операторам поисковых компаний, в том числе к "Яндексу", суд обязал поисковик исключить из результатов поиска ссылки, содержащие информацию о бизнесмене. С этим решением компания не согласилась.

"Мы неоднократно говорили о том, что „Яндекс" не может самостоятельно проверять достоверность или недостоверность информации. Одного указания заявителя на то, что информация недостоверна, не достаточно для исключения ссылок из результатов поиска", — пояснили в "Яндексе".

Как пишет "Фонтанка.ру", Клигман воспользовался поправками в закон "Об информации", которые обязывают операторов поисковых систем прекращать выдачу ссылок на информацию, которая представляется герою недостоверной, неактуальной, утратившей для него значение. Так бизнесмен и подал пять исков к "Яндексу", Google, "Мэйл.ру" и даже ООО "Рамблер Интернет холдинг". Последнее даже не оператор: весь контент на rambler.ru формирует "Яндекс". В частности, Илья Клигман требовал у операторов прекратить выдачу ссылок на статьи "Клигман И. В. скупился на нал", "Удача взяткодателя" и "Как бухгалтер „Тамбовских" ушел от МВД РФ".

Процедура забвения обязывает до подачи исков в суд обратиться непосредственно к поисковику и указать основания, по которым выдача ссылок должна быть прекращена. Такие обращения от Клигмана поступали, но операторы посчитали, что им не предоставлены доказательства недостоверности изложенных в публикациях сведений. Судья же решила иначе, указав в решении, что бизнесмен не привлекался к уголовной ответственности за преступления, описываемые в статье "Удача взяткодателя" (ст.ст. 210 и 291 УК РФ), судимостей за совершение данных преступлений не имеет, условное осуждение по статье 306 УК было отменено, судимость снята.

То есть, отметили журналисты, факт уголовного преследования человека спустя несколько лет может быть признан недостаточно достоверным, а поисковикам можно выдавать только вечную истину, которая никогда не потеряет актуальность.

В "Яндексе" указали, что в соответствии с законом поисковик не может исключать из результатов ссылки, если там содержится информация о совершении гражданином преступления, по которому не снята или не погашена судимость. "В данном случае нам не было представлено никаких доказательств недостоверности информации и снятия судимости. Считаем, что наш отказ при таких обстоятельствах был полностью обоснован", — подчеркнули представители компании.

Жалобы поданы по всем пяти делам. Два дела уже рассмотрел петербургский Горсуд, встав на сторону "Яндекса". Еще три дела суд рассмотрит 15 и 17 августа.

Лениздат

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