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    Microsoft перестанет принимать сертификаты WoSign и StartCom

Microsoft перестанет принимать сертификаты WoSign и StartCom


10.08.2017

Microsoft перестанет принимать сертификаты WoSign и StartCom

С сентября нынешнего года Microsoft больше не будет считать доверенными цифровые сертификаты, выданные удостоверяющими центрами WoSign и StartCom. Как пояснили в компании, все действующие сертификаты будут приниматься до истечения их срока, однако Windows 10 перестанет доверять сертификатам WoSign и StartCom, выпущенным после 26 сентября 2017 года.

 "Microsoft пришла к выводу, что китайские удостоверяющие центры WoSign и StartCom не соответствуют стандартам нашей программы Trusted Root Program. Наблюдалась такая недопустимая практика, как датировка задним числом сертификатов SHA-1, ненадлежащий выпуск сертификатов, ошибочный отзыв сертификатов, дублирование серийных номеров сертификатов и многократные нарушения требований CAB Forum Baseline Requirements", - говорится на сайте Microsoft.

 Перестав доверять сертификатам WoSign и StartCom, Microsoft присоединится к Google, Mozilla и Apple, чьи продукты больше не принимают сертификаты данных УЦ. О многочисленных нарушениях WoSign и принадлежащего ему StartCom стало известно из отчета, представленного в сентябре прошлого года экспертами Mozilla по результатам проведенного расследования.

 

Securitylab

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