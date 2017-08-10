Microsoft перестанет принимать сертификаты WoSign и StartCom

10.08.2017







С сентября нынешнего года Microsoft больше не будет считать доверенными цифровые сертификаты, выданные удостоверяющими центрами WoSign и StartCom. Как пояснили в компании, все действующие сертификаты будут приниматься до истечения их срока, однако Windows 10 перестанет доверять сертификатам WoSign и StartCom, выпущенным после 26 сентября 2017 года.

"Microsoft пришла к выводу, что китайские удостоверяющие центры WoSign и StartCom не соответствуют стандартам нашей программы Trusted Root Program. Наблюдалась такая недопустимая практика, как датировка задним числом сертификатов SHA-1, ненадлежащий выпуск сертификатов, ошибочный отзыв сертификатов, дублирование серийных номеров сертификатов и многократные нарушения требований CAB Forum Baseline Requirements", - говорится на сайте Microsoft.

Перестав доверять сертификатам WoSign и StartCom, Microsoft присоединится к Google, Mozilla и Apple, чьи продукты больше не принимают сертификаты данных УЦ. О многочисленных нарушениях WoSign и принадлежащего ему StartCom стало известно из отчета, представленного в сентябре прошлого года экспертами Mozilla по результатам проведенного расследования.

Securitylab

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