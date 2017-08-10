Украинские власти собираются ввести обязательную регистрацию SIM-карт

10.08.2017







Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины разработала законопроект, предусматривающий обязательную регистрацию абонентов мобильной связи, а также регистрацию оборудования по международным идентификаторам. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

Госспецсвязи предлагает сохранить за клиентами операторов мобильной связи право заключать договор в письменной либо в любой другой форме. При этом телекоммуникационные компании должны собирать персональные данные всех без исключения пользователей. В этом же законопроекте предлагается возродить практику ведения баз уникальных IMEI кодов.

Согласно пояснительной записке к документу, отсутствие системы регистрации абонентов и уникальных кодов мобильных устройств усложняет проведение мероприятий по нацбезопасности "в условиях кибернетических угроз".

По идее Госспецсвязи, у других ведомств с момента принятия закона будет всего три месяца на адаптацию своих нормативных актов.

Во вторник, 8 августа, законопроект был одобрен Национальной комиссией по вопросам регулирования связи (НКРСИ), правда, с рядом замечаний. Регулятор предложил увеличить переходной период и растянуть его на шесть месяцев. В течение этого времени абоненты, которые сейчас получают услуги анонимно, должны будут предоставить свои персональные данные операторам.

Вторая часть законопроекта, касающаяся регистрации оборудования по международным идентификаторам, требует значительной доработки, посчитали в НКРСИ.

Securitylab

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