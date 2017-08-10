В США двум иранцам предъявлены обвинения в мошенничестве и кибератаках

10.08.2017







Власти США предъявили заочно обвинения в мошенничестве с кредитными картами и многочисленных хакерских атаках двум гражданам Ирана - Арашу Амири Абедину и Даниалу Джелудару.

Как полагают власти США, Абедин и Джелудар с октября 2007 года до начала текущего года регулярно похищали данные о кредитных картах американцев и граждан других стран и использовали информацию для получения финансовой выгоды.

По данным прокураты, в период с 2011 по 2016 годы Абедин использовал вредоносное ПО для хищения данных о кредитных картах и других персональных сведений граждан, пользовавшихся услугами ряда коммерческих сайтов.

В некоторых случаях Абедин делился информацией с Джелударом. В частности, в 2012 году Абедин отправил сообщнику сведения, позволяющие получить доступ к банковским счетам порядка 30 тыс. человек. Злоумышленники также прибегали к вымогательству денег у владельцев скомпрометированных торговых интернет-площадок, угрожая публикацией данных о кредитных картах их клиентов.

По данным прокураты, в настоящее время Абедин и Джелудар находятся в Иране.

Securitylab

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