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    InfoSecurity Russia 2017: хищение денежных средств со счетов платежных карт

InfoSecurity Russia 2017: хищение денежных средств со счетов платежных карт


10.08.2017

InfoSecurity Russia 2017 хищение денежных средств со счетов платежных карт

Майор полиции,  Ведущий научный сотрудник  "ФГКУ ВНИИ МВД России", к.ю.н. – Анна Лебедева представит опыт предотвращения хищения денежных средств с платежных карт на InfoSecurity Russia 2017.

Стать посетителем http://on.infosecurityrussia.ru/fast-reg/

20 сентября на конференции "Карты. Платежи. Мобильность" Анна Лебедева поделится опытом предотвращения хищения денежных средств с платежных карт:

  • способы защиты платежных карт;

  • способы завладения преступником банковской картой;

  • вопросы квалификации незаконного завладения средствами владельца или держателя пластиковой карты. Так, основываясь на примерах судебной практики, хищение, совершенное с использованием кредитных или расчетных карт при одних и тех же обстоятельствах, может признаваться судами и мошенничеством, и кражей;

  • обман, как информационное воздействие на держателя или владельца платежной карты, при котором он вводится в заблуждение; цель воздействия - заставить передать виновному денежные средства или право на них;

  • уголовное законодательство должно быть адекватным изменяющимся социально-экономическим отношениям, в том числе и в финансовом секторе экономики;

  • меры по предотвращению завладению денежных средств владельцев, держателей пластиковых карт.

Стать посетителем http://on.infosecurityrussia.ru/fast-reg/

InfoSecurity Russia / ITSec by Groteck – единственная в России отраслевая выставка по ИБ, на которой представлены российские и международные бренды, перспективные молодые разработчики, успешные дистрибьюторы и поставщики.

Бронируйте стенды и мастер-классы: Зинаида Горелова Gorelova@groteck.ru

Рекомендуйте экспертов и спикеров: Екатерина Данилина Danilina@groteck.ru

 

XIV Международная выставка InfoSecurity Russia / ITSec by Groteck – три дня специализированных мероприятий, лучшие ключевые спикеры и высококлассный практический опыт. Профессиональная аудитория технических специалистов, производителей профильной продукции, представителей органов государственного регулирования и ведущих предприятий страны.

 

19–21 сентября

Москва, Крокус-Экспо

Павильон 1, зал 1

www.infosecurityrussia.ru

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