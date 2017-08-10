InfoSecurity Russia 2017: хищение денежных средств со счетов платежных карт Tweet

InfoSecurity Russia 2017: хищение денежных средств со счетов платежных карт

10.08.2017 10.08.2017



Майор полиции, Ведущий научный сотрудник "ФГКУ ВНИИ МВД России", к.ю.н. – Анна Лебедева представит опыт предотвращения Майор полиции, Ведущий научный сотрудник "ФГКУ ВНИИ МВД России", к.ю.н. – Анна Лебедева представит опыт предотвращения хищения денежных средств с платежных карт на InfoSecurity Russia 2017. Стать посетителем http://on.infosecurityrussia.ru/fast-reg/ 20 сентября на конференции "Карты. Платежи. Мобильность" Анна Лебедева поделится опытом предотвращения хищения денежных средств с платежных карт: способы защиты платежных карт;

способы завладения преступником банковской картой;

вопросы квалификации незаконного завладения средствами владельца или держателя пластиковой карты. Так, основываясь на примерах судебной практики, хищение, совершенное с использованием кредитных или расчетных карт при одних и тех же обстоятельствах, может признаваться судами и мошенничеством, и кражей;

обман, как информационное воздействие на держателя или владельца платежной карты, при котором он вводится в заблуждение; цель воздействия - заставить передать виновному денежные средства или право на них;

уголовное законодательство должно быть адекватным изменяющимся социально-экономическим отношениям, в том числе и в финансовом секторе экономики;

меры по предотвращению завладению денежных средств владельцев, держателей пластиковых карт. Стать посетителем http://on.infosecurityrussia.ru/fast-reg/ InfoSecurity Russia / ITSec by Groteck – единственная в России отраслевая выставка по ИБ, на которой представлены российские и международные бренды, перспективные молодые разработчики, успешные дистрибьюторы и поставщики. Бронируйте стенды и мастер-классы: Зинаида Горелова Gorelova@groteck.ru Рекомендуйте экспертов и спикеров: Екатерина Данилина Danilina@groteck.ru XIV Международная выставка InfoSecurity Russia / ITSec by Groteck – три дня специализированных мероприятий, лучшие ключевые спикеры и высококлассный практический опыт. Профессиональная аудитория технических специалистов, производителей профильной продукции, представителей органов государственного регулирования и ведущих предприятий страны. 19–21 сентября Москва, Крокус-Экспо Павильон 1, зал 1 www.infosecurityrussia.ru Добавить комментарий Автор: Компания: E-mail: Уведомлять о новых сообщениях в этой теме да

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