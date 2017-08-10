    InfoSecurity Russia 2017: хищение денежных средств со счетов платежных карт

вопросы квалификации незаконного завладения средствами владельца или держателя пластиковой карты. Так, основываясь на примерах судебной практики, хищение, совершенное с использованием кредитных или расчетных карт при одних и тех же обстоятельствах, может признаваться судами и мошенничеством, и кражей;
обман, как информационное воздействие на держателя или владельца платежной карты, при котором он вводится в заблуждение; цель воздействия - заставить передать виновному денежные средства или право на них;
уголовное законодательство должно быть адекватным изменяющимся социально-экономическим отношениям, в том числе и в финансовом секторе экономики;
меры по предотвращению завладению денежных средств владельцев, держателей пластиковых карт.
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