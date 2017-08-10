Операторам крупнейшего DDoS-сервиса предъявлены обвинения

10.08.2017







Израильские власти выдвинули официальные обвинения против двух подростков, управлявших сервисом по осуществлению заказных DDoS-атак vDos. На момент своего закрытия осенью 2016 года vDOS был крупнейшей в мире платформой подобного рода.

Сервис просуществовал с 2012 по 2016 год. Клиенты vDos могли оформить платную месячную подписку на "стрессер" согласно различным тарифным планам, а также арендовать ботнет для осуществления DDoS-атак.

Летом 2016 года дела платформы пошли на спад. Группировка под названием PoodleCorp арендовала у vDos ботнет с целью использовать его для осуществления DDoS-атак с помощью своего собственного инструмента PoodleStresser. Тем не менее, уязвимость в PoodleStresser привела к утечке данных и вывела журналиста Брайана Кребса на владельцев vDos Итая Хури и Ярдена Бидани, которым на то время было по 18 лет.

Спустя всего несколько часов после публикации разоблачительной статьи Кребса по наводке ФБР израильские правоохранительные органы арестовали двух подростков. Арест вызвал бурю негодования у клиентов vDos и киберпреступного сообщества, специализирующегося на заказных DDoS-атаках. В отместку за соратников они обрушили на сайт журналиста DDoS-атаку, ставшую на то время самой мощной за всю историю интернета.

Согласно заявлению прокуратуры, расследование продвигается дальше, и на этой неделе подозреваемым были предъявлены официальные обвинения. Власти не называют их имен, поскольку на момент совершения преступления подростки были несовершеннолетними. Тем не менее, многое из того, что сообщила израильская прокуратура, совпадает с данными, представленными Кребсом.

По данным следствия, с помощью vDos было осуществлено около 2 млн атак. Полученные от заказчиков деньги подростки отмывали через две подставные компании в Великобритании. За два года сервис принес своим создателям порядка $600 тыс.

Securitylab

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