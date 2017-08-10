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    Центробанк предупредил о возможных атаках на российские банки

Центробанк предупредил о возможных атаках на российские банки


10.08.2017

Центробанк предупредил о возможных атаках на российские банки

Эксперты FinCERT Центробанка РФ предупредили российские финансовые организации о готовящихся кибератаках с использованием вымогательского ПО. Об этом в четверг, 10 августа, сообщило издание "Ведомости" со ссылкой на письмо от регулятора.

 В своем сообщении эксперты FinCERT дали финансовым организациям рекомендации по принятию соответствующих мер безопасности. В частности, необходимо обновить все используемое программное обеспечение, установить и обновить антивирусные решения, сегментировать сети и установить настройки межсетевых экранов таким образом, чтобы они блокировали подключение к нерегламентированным адресам. Сотрудники финорганизаций должны внимательно относиться к получаемым электронным письмам и не заходить на подозрительные сайты. Также рекомендуется регулярно делать резервные копии важных информационных систем и баз данных.

 Напомним, на этой неделе о возможности атак шифровальщиков также предупредила компания ФСК ЕЭС, управляющая Единой национальной электросетью. В связи с угрозой хакерской атаки ФСК ЕЭС обратилась к директорам региональных филиалов с просьбой ограничить доступ пользователей корпоративной сети к интернету в период с 4 по 14 августа.

 

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