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    Роскомнадзор включил Snapchat в реестр организаторов распространения информации

Роскомнадзор включил Snapchat в реестр организаторов распространения информации


11.08.2017

Роскомнадзор включил Snapchat в реестр организаторов распространения информации

Роскомнадзор в четверг внес в реестр организаторов распространения информации компанию Snap Inc. - владельца мобильного приложения Snapchat. Об этом говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства.

"Компания внесена в реестр после того, как в ответ на требование Роскомнадзора предоставила необходимые сведения", - говорится в сообщении.

Реестр организаторов информации формируется Роскомнадзором совместно с органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность, и органами государственной безопасности в соответствии с российским законодательством.

Организаторы распространения информации обязаны предоставлять в Роскомнадзор контактные сведения, необходимые для внесения в реестр и дальнейшего взаимодействия.

В настоящее время в реестре зарегистрированы 89 организаторов распространения информации.

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