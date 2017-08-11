У "Лаборатории Касперского" больше нет претензий к Microsoft

11.08.2017







Российская компания "Лаборатория Касперского" больше не имеет претензий к корпорации Microsoft, о чем уведомит ФАС России и антимонопольные органы Евросоюза, передает RNS со ссылкой на пресс-службу "Лаборатории".

"В настоящее время мы готовим документы, в частности в Еврокомиссию, о том, что у нас больше нет претензий к корпорации", — сообщили в компании. Свою позицию "Лаборатория" подтвердит на ближайшем заседании в ФАС.

"Лаборатория Касперского" отказалась от претензий к Microsoft в связи с тем, что все пункты ее обращения в ФАС по поводу недобросовестной конкуренции были удовлетворены. В компании отметили, что "довольны предложенным Microsoft подходом к исполнению предупреждений ФАС и сроками его реализации".

О том, что ФАС возбудила дело против Microsoft, стало известно в ноябре 2016 года. С заявлением против Microsoft в ФАС обратилась "Лаборатория Касперского". В июне ФАС выдала Microsoft предупреждение о прекращении действий, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. В частности, отмечалось, что Microsoft создала дискриминационные условия для производителей антивирусного софта.

В июле ФАС России заявила, что корпорация Microsoft исполнила предупреждение ведомства, устранив выявленные нарушения антимонопольного законодательства.

Лениздат

Добавить комментарий