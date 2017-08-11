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    В первом полугодии 2017 года число атак на IoT-устройства возросло на 280%

В первом полугодии 2017 года число атак на IoT-устройства возросло на 280%


11.08.2017

В первом полугодии 2017 года число атак на IoT-устройства возросло на 280%

Стремительный рост интереса к устройствам из сферы "Интернета вещей" (Internet of Things, IoT) привел к увеличению киберрисков для компаний и организаций. Согласно результатам исследования, проведенного компанией F5 Networks, за последние шесть месяцев число атак на IoT-устройства и инфраструктуру выросло на 280%. В значительной мере этот рост обусловлен популярностью вредоносного ПО Mirai, которое заражает IoT-устройства и создает из них ботнеты.

 По данным исследователей, 93% атак были осуществлены в январе-феврале 2017 года, но в период с марта по июнь наблюдалось значительное снижение активности злоумышленников. Как полагают эксперты, "затишье" может объясняться тем, что атакующие завершили этап разведки и сейчас сосредоточены на формировании ботнетов.

 В указанный период Испания стала источником 83% атак на IoT-устройства (причем все атаки исходили с 10 IP-адресов, принадлежащих испанскому хостинг-провайдеру SoloGigabit), потеснив Китай, ранее занимавший первое место по числу подобных атак.

 Исследователи также отметили, что топ-50 атакующих IP-адресов принадлежали различным интернет-провайдерам и телекоммуникационным компаниям.

 Злоумышленники используют инфицированные IoT-устройства не только для проведения DDoS-атак, но и для хостинга инфраструктуры банковских троянов, указывается в отчете F5 Networks. Кроме того, преступники изменили тактику формирования ботнетов и сейчас вместо масштабного сканирования интернета на предмет уязвимых устройств и их взлома методом брутфорс, ищут гаджеты, подверженные определенным уязвимостям, информация о которых была обнародована.

Лениздат

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