Хакеры блокируют работу предприятий ради выкупа

11.08.2017







В августе прошлого года одно из промышленных предприятий в Северной Каролине (США), выпускающее детали для автомобилей Toyota, стало жертвой хакеров. Вредонос попал в корпоративную сеть AW North Carolina через фишинговое электронное письмо, моментально распространился подобно вирусу и заблокировал производственные процессы. Хакеры пообещали вернуть все, как было, но потребовали за это кругленькую сумму. В итоге предприятие потеряло $270 тыс. прибыли плюс заработную плату для неработающих из-за простоя сотрудников.

Вышеописанный случай является лишь одним из многих подобных, сообщает Associated Press. Долгое время главными целями киберворов были финансовые организации, однако теперь киберпреступников заинтересовали промышленные предприятия. Задействованные в производственных процессах многочисленные автоматизированные линии, сканеры штрих-кодов и другое оборудование являются привлекательной мишенью для хакеров.

"Эти люди хотят взломать вашу сеть, так как знают, что у вас строгий график. Им известно, что каждый час очень важен для вашей работы. В цепочке поставок производство занимает лишь полтора дня. Если мы не выпустим продукт вовремя, Toyota тоже не выпустит свой продукт вовремя, а значит, у них не будет автомобилей для продажи на следующий день. Вот такой плотный график", - пояснил представитель AW North Carolina Джон Питерсон (John Peterson).

Как показало опрос Cisco 3 тыс. директоров по кибербезопасности из 13 стран мира, каждая четвертая промышленная компания в прошлом году потеряла от кибератак больше, чем в позапрошлом. В 2015 году ФБР получило 2673 сообщения об атаках вымогательского ПО – почти в два раза больше по сравнению с 2014 годом. По данным Министерства внутренней безопасности США, за последние два года число кибератак на АСУ ТП на американских предприятиях удвоилось и достигло четырех десятков.

Securitylab

Добавить комментарий