 
Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Новости проекта

Отраслевые новости

Угрозы

Преступления

Наказания

Партнеры

Журнал "Information Security"

Каталог "IT-Security"

Рекламодателям

Сотрудничество

Материалы

Форум

ITSec Weekly

Календарь

Публикации

Подписка

Контакты

Ссылки

Партнеры

Мероприятия

 
    Хакеры блокируют работу предприятий ради выкупа

Хакеры блокируют работу предприятий ради выкупа


11.08.2017

Хакеры блокируют работу предприятий ради выкупа

В августе прошлого года одно из промышленных предприятий в Северной Каролине (США), выпускающее детали для автомобилей Toyota, стало жертвой хакеров. Вредонос попал в корпоративную сеть AW North Carolina через фишинговое электронное письмо, моментально распространился подобно вирусу и заблокировал производственные процессы. Хакеры пообещали вернуть все, как было, но потребовали за это кругленькую сумму. В итоге предприятие потеряло $270 тыс. прибыли плюс заработную плату для неработающих из-за простоя сотрудников.

 Вышеописанный случай является лишь одним из многих подобных, сообщает Associated Press. Долгое время главными целями киберворов были финансовые организации, однако теперь киберпреступников заинтересовали промышленные предприятия. Задействованные в производственных процессах многочисленные автоматизированные линии, сканеры штрих-кодов и другое оборудование являются привлекательной мишенью для хакеров.

 "Эти люди хотят взломать вашу сеть, так как знают, что у вас строгий график. Им известно, что каждый час очень важен для вашей работы. В цепочке поставок производство занимает лишь полтора дня. Если мы не выпустим продукт вовремя, Toyota тоже не выпустит свой продукт вовремя, а значит, у них не будет автомобилей для продажи на следующий день. Вот такой плотный график", - пояснил представитель AW North Carolina Джон Питерсон (John Peterson).

 Как показало опрос Cisco 3 тыс. директоров по кибербезопасности из 13 стран мира, каждая четвертая промышленная компания в прошлом году потеряла от кибератак больше, чем в позапрошлом.  В 2015 году ФБР получило 2673 сообщения об атаках вымогательского ПО – почти в два раза больше по сравнению с 2014 годом. По данным Министерства внутренней безопасности США, за последние два года число кибератак на АСУ ТП на американских предприятиях удвоилось и достигло четырех десятков.

 

Securitylab

Добавить комментарий

Автор:
Компания:
E-mail:
Уведомлять о новых сообщениях в этой теме да
нет
Текст сообщения:
Введите код:









Реклама на сайте

ПОИСК

СВЕЖИЙ НОМЕР
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

Подписка на новости сайта
Введите ваш e-mail

 

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru

Яндекс цитирования

Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Бесплатная подписка | Форум | Контакты | Ссылки | О чем этот сайт

Copyright © 2003-2013, ООО "Гротек"
Использование материалов сайта возможно при указании активной гиперссылки на главную страницу этого сайта. Ссылка должна выглядеть так: Itsec.Ru.