Большинство пользователей Windows 10 Creators Update выбирают все настройки телеметрии

11.08.2017







По данным директора по вопросам конфиденциальности Windows and Devices Group компании Microsoft Марисы Роджерс (Marisa Rogers), 71% пользователей, обновившихся до Windows 10 Creators Update за последние несколько месяцев, активировали полную диагностику своих систем и сбор всех данных телеметрии. Это значит, что при переходе с Windows 10 на Windows 10 Creators Update они передвинули все переключатели в режим "вкл." на экране настроек конфиденциальности.

Microsoft добавила в процесс обновления экран настроек конфиденциальности с целью улучшить защиту приватности пользователей в соответствии с требованиями Article 29 Data Protection Working Party. Напомним, компании пришлось улучшить защиту данных своих пользователей после того, как Еврокомиссия обвинила ее в агрессивной политике сбора информации. Среди прочего, Microsoft предоставила пользователям возможность самостоятельно выбирать между базовым и полным сбором данных. Как ни странно, большинство выбирает сбор всех данных телеметрии.

Article 29 Data Protection Working Party – организация, состоящая из представителей государственных ведомств по защите конфиденциальности каждой страны-участницы Евросоюза. В нее также входят Европейский инспектор по защите данных (EDPS) и представители Еврокомиссии.

Securitylab

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