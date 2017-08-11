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    Большинство пользователей Windows 10 Creators Update выбирают все настройки телеметрии

Большинство пользователей Windows 10 Creators Update выбирают все настройки телеметрии


11.08.2017

Большинство пользователей Windows 10 Creators Update выбирают все настройки телеметрии

По данным директора по вопросам конфиденциальности Windows and Devices Group компании Microsoft Марисы Роджерс (Marisa Rogers), 71% пользователей, обновившихся до Windows 10 Creators Update за последние несколько месяцев, активировали полную диагностику своих систем и сбор всех данных телеметрии. Это значит, что при переходе с Windows 10 на Windows 10 Creators Update они передвинули все переключатели в режим "вкл." на экране настроек конфиденциальности.

 Microsoft добавила в процесс обновления экран настроек конфиденциальности с целью улучшить защиту приватности пользователей в соответствии с требованиями Article 29 Data Protection Working Party. Напомним, компании пришлось улучшить защиту данных своих пользователей после того, как Еврокомиссия обвинила ее в агрессивной политике сбора информации. Среди прочего, Microsoft предоставила пользователям возможность самостоятельно выбирать между базовым и полным сбором данных. Как ни странно, большинство выбирает сбор всех данных телеметрии.

 Article 29 Data Protection Working Party – организация, состоящая из представителей государственных ведомств по защите конфиденциальности каждой страны-участницы Евросоюза. В нее также входят Европейский инспектор по защите данных (EDPS) и представители Еврокомиссии.

 

Securitylab

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