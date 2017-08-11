Мосгорсуд обязал ФБК удалить фрагменты фильма "Он вам не Димон"

11.08.2017







Мосгорсуд обязал Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального удалить фрагменты фильма "Он вам не Димон" по просьбе бизнесмена Алишера Усманова, сообщает "Медиазона".

Судья обязал ФБК удалить фрагменты программы "Кактус", которые оспаривал миллиардер. Мосгорсуд также обязал Навального опубликовать опровержение.

Усманов подал в суд на Навального в начале апреля. Иск касался защиты чести и достоинства. Бизнесмен оспаривал обвинения в неуплате налогов и утверждения о своем "уголовном прошлом".

В конце мая Люблинский суд Москвы обязал Навального удалить из всех своих социальных сетей публикации, в которых упоминается Усманов, и опубликовать опровержение. После оглашения решения юрист ФБК Иван Жданов в беседе с Дождем объяснял, что непонятно, какие материалы политик должен удалить. В начале июня суд объяснил, что Навальный и ФБК должны удалить сведения о взятках Усманова Медведеву и Шувалову, а также о цензуре миллиардера в издательском доме "Коммерсантъ". Речи об удалении всего фильма не шло.

В расседовании Навального говорилось, что Усманов якобы давал взятку Медведеву, передав фонду "Соцгоспроект" земельный участок в селе Знаменское стоимостью в пять миллиардов рублей. Фондом руководит однокурсник премьера Илья Елисеев. Сам Усманов заявлял, что не передавал землю в дар "Соцгоспроекту", а обменял его на участок рядом со своим домом.

В середине мая миллиардер записал видеообращение к политику, в котором обвинил его во лжи и потребовал извиниться за его высказывания в программе "Кактус" и за заявления в фильме "Он вам не Димон" про недвижимость премьер-министра России Дмитрия Медведева.

Журдом

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